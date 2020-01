6 týždňov do volieb – najvyšší čas prestať pomáhať Kotlebovi

Podľa najnovšieho prieskumu to vyzerá, že lídrom opozície bude človek s fašistickou minulosťou a rovnako fašistickou kandidátkou a pri troche šťastia/smoly môže dokonca vyhrať blížiace sa februárové voľby. Akože to je len možné?

Azda každému, kto Kotlebu nevolí, je jasné, že aj napriek zjemnenej rétorike je Marián Kotleba prinajmenšom extrémista. To, že túto stranu nemožno považovať za perlu demokracie potvrdzuje aj zostava, s ktorou kandiduje v týchto voľbách. Nájdeme tam samú vyberanú spoločnosť ako napríklad násilníkov odsúdených za rasistické trestné činy, fanatikov s vytetovanými hákovými krížmi na tele, ľudí spochybňujúcich holokaust či kebabo-filné stvorenia, ktoré považujú za najlepší spôsob vyjadrenia svojho svetonázoru vrh dlažobnou kockou na okoloidúcich. Keby kandidátku zostavoval Tiso, nespravil by to lepšie.

Problémom je však to, že toto si uvedomujú len ľudia, ktorí by ho ani za svet nevolili. Ľuďom, ktorí ho buď volia, alebo potenciálne voliť môžu to až také jasné nie je. Z toho nám vyplýva, že Kotlebove preferencie poukazovaním na jeho fašistickú minulosť na facebookových profiloch opozičných lídrov moc neskrešeme a čo je najhoršie, nezabránime ani ich rastu.

Základným faktom, ktorý si treba uvedomiť je to, že Kotleba ľudí neláka na hajlovanie a velebenie Hitlera a iných šialencov. On ich láka na lacné, nezmyselné a nezodpovedné sľuby, ktorým ľudia veria. Nie preto, že by boli hlúpi ale preto, že im veriť chcú. Ak chceme Kotlebu poraziť musíme ho konfrontovať s hlúposťami, ktoré sľubuje a nie s faktom, že to je nácek.

So smútkom sledujem, ako niektorí politici odmietajú zúčastňovať sa diskusií s predstaviteľmi ĽSNS.

Prezident Kiska lídra ĽSNS úspešne ignoroval niekoľko rokov a tým, že sa k nemu choval inak ako k ostatným politikom, potvrdil jeho kult osobnosti o tom, že je iný ako ostatní politici. Ľudia, ktorí volia Kotlebu, sú zúfalí a veria, že všetci politici sú zlodeji a klamári. Tým, že Kotlebovi dávame status toho, ktorého politici nechcú zobrať medzi seba, mu len pomáhame.

Ďalej sú tu predstavitelia PS/Spolu. Tí zase Kotlebu ignorujú z iného dôvodu. Vraj ho nechcú legitimizovať. Bohužiaľ, Kotleba už legitímnym dávno je. Bol legitimizovaný demokratickým procesom zvaným „Parlamentné voľby“. Narozdiel od väčšiny predstaviteľov PS/Spolu. Odmietajú s Kotlebom chodiť do diskusií, v ktorých ho môžu konfrontovať s hlúposťami, ktoré chce spraviť s touto krajinou a ponúknuť zároveň svoju alternatívnu víziu pre Slovensko. Namiesto toho chodia po Slovensku a dom od domu hovoria, prečo je Kotleba zlý. Za prvé tým idú proti sebe, lebo ak je Kotleba hlavným bodom vašej kampane, tak ho legitimizujete až-až a za druhé, door2door kampaň je skvelá a za túto aktivitu si zaslúžia klobúk dolu no, bohužiaľ, matematika nepustí. V jednej televíznej diskusií si môže tie isté argumenty vypočuť možno tisíckrát väčšie množstvo ľudí ako pri jednom door2door výjazde. A výraz Kotlebu, ktorý nevie ako reagovať na argumenty protidiskutujúceho a stráca nervy plne vyvažuje efekt osobného kontaktu s voličmi.

Mali sme 4 roky na to, aby sme v politických debatách Kotlebu konfrontovali s jeho minulosťou, s jeho morálnym profilom, s jeho kauzami a spoluprácou so SMERom a najmä s nezmyslami, ktoré má popísané vo svojom programe. Mohli sme ľudí 4 roky pripravovať na bláboly, ktoré teraz Kotlebovci šíria po celom Slovensku. Mohli sme ich spraviť odolnejšími voči jeho nacionálnemu populizmu. Mohli sme ich donútiť myslieť kritickejšie. Túto príležitosť sme premrhali.

Teraz sú všetky Kotlebove argumenty nepoškrvenené, ľudia na ne počúvajú a veria im. Keď príde Kotleba do nejakého obecného kultúrneho domu, na jeho diskusiu príde možno 300 nerozhodnutých voličov. Z jeho diskusie ale odchádza 300 voličov ĽSNS, ktorí sa stávajú odolnými voči našim rečiam o demokracii, pretože Kotleba neurobil tú chybu ako my a svojich voličov pripravuje na argumentáciu konkurencie. A výsledkom tohto celého je to, že Kotleba od prieskumu k prieskumu rastie ako šialený. Je neskoro plakať nad rozliatym mliekom, treba bojovať, aby sme trochu spomalili jeho rast, poprípade ho aspoň trošku oslabili. Situáciu už ale za 6 týždňov do volieb, v období vybičovaných emócií, nezachránime. Bez ohľadu na výsledok volieb pevne verím, že ĽSNS súčasťou novej koalície nebude. V nasledujúcom volebnom období však máme poslednú šancu poučiť sa z našich chýb a nedopustiť aby sme sa o ďalšie 4 roky zobudili do oveľa horšieho povolebného rána ako tomu pravdepodobne bude tentokrát.

LK out.