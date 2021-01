Čo nám ukázala vládna nahrávka?

Včera sme boli svedkami asi najvážnejšej vládnej prestrelky, počas ktorej prišlo aj k obľúbenej aktivite jedného z našich politikov, a to k vyťahovaniu nahrávok.

Igor Matovič a jeho OĽaNO mali včera, ako sami priznali, len jeden bod programu. Nie, nebolo to ani testovanie, ani očkovanie a ani akákoľvek iná zmysluplná aktivita. Chceli si dokázať, že docikajú ďalej ako minister hospodárstva a že mali pravdu. Aj napriek zverejnenej nahrávke, nevydalo. Ukázali nám však niečo, čo pravdepodobne nechceli.



Richard Sulík mal pravdu



Tento bod je síce málo prekvapivý, no najviac paradoxný na celej situácii. Celé toto teátro sa totiž konalo len za jedným cieľom: dokázať, že Richard Sulík bohapusto klame. Zatiaľ čo minister obrany Naď pred zasadnutím vlády kričal, čo mu pľúca stačili, že predseda SaS na vláde explicitne (!) súhlasil s celoslovenským testovaním, nahrávka nám ukázala pravý opak. Z jej kontextu jasne vyplýva, že Richard Sulík súhlasil len v tej časti, v ktorej premiér hovoril o testovaní najzasiahnutejších regiónov na Slovensku. Nič nové, toto SaSka hovorí už 2 mesiace a keby ju Igor Matovič s jej Semaforom zdravia neposlal do Mongolska, napríklad taká Nitra by bola v lockdowne a plošne testovaná už 8. decembra. Ale tak, zdravý Ulaanbaatar tiež nie je odveci.



Po celej tejto rošáde sa však minister hospodárstva Sulík aj tak ospravedlnil za vzniknuté nedorozumenie. Napriek tomu, že to nebolo treba, ukázal vzácnu vec. Politik sa vie ospravedlniť aj bez toho, aby pri tom nakydal na prezidentku Čaputovú. Teda ako ktorý politik.



Igor Matovič sa uráža ako dieťa na základnej škole



Richard Sulík sa dostal v nahranom úseku k slovu len raz a aj to musel skočiť do prejavu pánovi premiérovi. Dva krát sa snažil opýtať otázku a pridať poznámku, aj prvý aj druhý krát ho premiér ignoroval a tváril sa, že je zrovna v tuneli a stratil signál. Namiesto toho dal radšej slovo napríklad takému ministrovi Krajniakovi, ktorý sa erudovane opýtal trikrát to isté. O to väčšiu mal Posledný križiak chuť vtipkovať na svojom Facebooku, kde sa podelil o tento vrchol zábavy. Očividne mu uniformy na celoslovenské testovanie, pardón, na Slovenské národné povstanie žehlila opäť jeho žena, keď mal čas na takéto zábavky.



Čerešničkou je, že pán premiér bol tak urazený, že ministrovi hospodárstva na záver ani neodpovedal na uistenie o termíne ďalšieho rokovania. Šak načo?



Starostovia a primátori sú očividne tiež „múdrosráči“



Asi každému je jasné, že prvé celoslovenské testovanie vyšlo najmä vďaka neuveriteľnému nasadeniu samospráv. Starostovia a primátori veľakrát chodili po domoch vo svojich obciach a prehovárali miestnych zdravotníkov, aby predsa len išli pomôcť. Premiér si však akosi nevšimol, kto má hlavnú zásluhu na prvotnom testovacom úspechu a veľmi necitlivým slovníkom odkázal, že starostovia a primátori by mali ukázať, že im záleží na životoch ľudí. Kristušák veď to ukazujú celú jeseň a len vďaka nim sa ešte ako tak držíme. Keby to má celé riadiť minister zdravotníctva, v obciach prežijú len tabule zdeľujúce ich začiatok a koniec. Ale očividne to nestačí, premiér chce samosprávy dokonca k ochrane zdravia a životov zaviazať zákonom.



Hovorí sa, že slovu „ďakujem“ rozumie každý človek v každom jazyku. Ak však premiér ďakuje hrdinom prvého testovania takýmto spôsobom, obávam sa, že mu rozumejú len na Marse. A možno ani tam nie.

Igor Matovič je nekompetentný

Ako študent mám kvôli korone za posledné dva semestre skutočne bohaté skúsenosti s online vyučovaním. Každý vyučujúci ho zvláda inak, všetci sa snažia, ale niektorým to ide lepšie a niektorým horšie. Musím však povedať, že tak zlú online hodinu ako predviedol premiér Matovič, som ešte nezažil. Ťažko si dokážem predstaviť, že by ktorýkoľvek z odborných asistentov na univerzite zvládol predmetné rokovanie horšie ako najmocnejší muž v krajine. Z nahrávky to vyzeralo ako keď si partička študentov so záujmom o politiku dáva modelovú konferenciu OSN na nejakú dôležitú tému typu vojna na blízkom východe alebo boj proti zákernej pandémii, ktorá ničí životy miliónom ľudí. Ak sme takýmto spôsobom riadení 10 mesiacov, súčasné čísla novonakazených nie sú žiadnym prekvapením.



Mária Kolíková sa snaží



Pochvala určite patrí ministerke Kolíkovej, ktorá sa veľmi diplomatickým slovníkom snažila deeskalovať situáciu a vyzývala premiéra, aby dokolečka neriešil nákup antigénových testov. Síce nevyšlo a premiér si aj tak zamumlal, že ľudia potrebujú počuť pravdu (jeho pravdu), ale aj tak si ministerka Kolíková zaslúži zlatého bludišťáka za snahu.



Záver



Na záver sa dá povedať len jedno. Človek, ktorý Igorovi poradil zverejnenie nahrávky, by mal dostať hodinovú výpoveď. Ukázala totiž presný opak než ministri z OĽaNA chceli. Akurát sme sa všetci dozvedeli, že sedieť s Igorom Matovičom na vláde je naozaj za trest. Ak toto Richard Sulík držal 10 mesiacov, tie dva týždne v Dubaji si vyložene zaslúžil.



Tiež je otázne, či sme svedkami nového precedensu, kedy sa budú zverejňovať nahrávky z každého rokovania, len aby si ten či onen dokázal, že mal pravdu. Takto rozhodne budovanie dôvery v štátne inštitúcie nevyzerá. Je však na zamyslenie, či pánovi premiérovi viac záleží na dôvere občanov v štát, alebo na dôvere občanov v OĽaNO. Momentálne to vyzerá na tú druhú možnosť.



Slovami premiéra, Hawk, na teď.





video //www.youtube.com/embed/Qeb4CeVYgZM