Budeme mať nového ministra zdravotníctva?

Posledná tlačovka pána premiéra nám opäť priniesla zaujímavý pohľad do mysle muža, ktorý riadi krajinu počas najhoršej krízy od druhej svetovej vojny.

A aj na základe tohto pohľadu zas trochu lepšie rozumieme tomu, prečo sme v manažovaní krízy najhoršou krajinou sveta.



Ako Richard Sulík podotkol, Igor Matovič je majster sveta v hľadaní vinníkov. Vinníci sa v pravidelných intervaloch striedajú. Najskôr to bol Sulík, potom prezidentka, potom Remišová a nakoniec vedci. Vždy to ale musel byť niekto, kto nemá žiadnu spojitosť s OĽaNO. Veď ako by to vyzeralo, keby mala premiérska strana za niečo v krajine prebrať zodpovednosť?

Posledný konflikt vznikol po tom, ako sa Richard Sulík ponúkol, že „skočí pod vlak“ a zoberie si na seba najkomplikovanejší rezort na Slovensku. Rezort zdravotníctva. Prebral by na seba plnú zodpovednosť za manažovanie korony a ukazovanie prstom na vinníka by ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Koniec koncov, Richard Sulík aj tak už trošku ministrom zdravotníctva je. Veď si spomeňme. V lete navrhoval kontrolu a testovanie na hraniciach (zamietnuté), na jeseň vypracoval pandemický plán (poslaný do Mongolska) a nakupoval antigénové testy (po obdržaní piateho zadania od ministra Krajčího). V súčasnosti ešte aj sám od seba začal riešiť aplikáciu na e-karanténu, pretože sa nemohol pozerať na to, ako na ňu zodpovední už rok kašlú. Ako bonus sa tiež zaoberal aj účinnosťou sankcionovania za nedodržiavanie epidemiologických opatrení. Pravdou je aj to, že za všetky zlyhania v zdravotníctve Igor Matovič tak či tak viní Richarda Sulíka. Parafrázou Andreja Danka, nikto nedokáže byť takým ministrom zdravotníctva, ako dokáže byť minister hospodárstva ministrom zdravotníctva.

Ďalším faktom je, že minister Krajčí to už objektívne nezvláda. Ani v najmenšom nepochybujem o tom, že Marek Krajčí je dobrý človek a dobrý lekár. Úlohou akéhokoľvek ministra je ale v prvom rade byť dobrým manažérom. Obzvlášť v krízových časoch. A so všetkou úctou k Marekovi Krajčímu treba uznať, že ako manažér zlyháva.



Keďže sa pán premiér rozhoduje každý deň podľa toho, ako sa práve vyspal, nikto nevie, ako tento návrh dopadne. Včera ho síce rázne, s krikom a urážkami partnera odmietol, ale poznáme ho, dnes tak a zajtra inak. Ja osobne som presvedčený, že trochu Excelu by v tomto chaose vôbec nebolo na škodu. Richard Sulík je skutočne kvalitný manažér a verím tomu, že veci by začali fungovať lepšie, keby sa ich chopil niekto ako on.